путин может пойти на объявление войны Украине

Следовательно, звучали мнения, что путин может официально объявить войну Украине, а также начать мобилизацию в россии. Такой сценарий действительно реалистичен. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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По его словам, путин может это реализовать, ведь видит, что при нынешней ситуации на фронте в Украине вооруженные силы, которые есть у него сейчас, не смогут реализовать задачи, которые он им поставил.

Ему нужно усиление в живой силе, но ее еще нужно набрать и подготовить,

– объяснил Романенко.

Эксперт отметил, что помимо солдат у россии появился дефицит и в технике, особенно более современной. Более того, даже устаревшей и советской техники уже не так много.

Это демонстрируют указания, которые путин давал своему руководящему составу, когда собирал его на совещание больше месяца в том. Он приказал особо бережно и бережно относиться к технике и беречь ее. В то же время, личный состав его интересует меньше. Как говорит эксперт, солдаты для диктатора – не вопрос, он их не видит в упор.

"Если дальше будет так продолжаться, то вооруженные силы россии не выполнят тех задач, которые они сами себе поставили, в первую очередь, политических", – рассказал Романенко.

Следовательно, очень реалистично, что путин действительно может объявить как войну, так и мобилизацию в россии, по крайней мере, частичную. Как пояснил эксперт, путин уже фактически перевел промышленность, а особенно военно-промышленный комплекс, на режим военного положения принятием дополнительных законодательных актов. Теперь он хочет решить проблемы в комплексе.

Хотя согласно международному законодательству, если он объявит войну Украине, должны быть еще более жесткие санкции, он увидел, что уровень санкций и так достаточно высок, поэтому может пойти на такой шаг,

– подытожил военный эксперт.

Игорь Романенко о перспективе объявления войны путиным: смотрите видео