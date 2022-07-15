путін може піти на оголошення війни Україні

Відтак, лунали думки, що путін може офіційно оголосити війну Україні, а також розпочати мобілізацію в росії. Такий сценарій справді є реалістичним. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

До теми путін збирає оперативне засідання ради безпеки

За його словами, путін може це реалізувати, адже бачить, що за теперішньої ситуації на фронті в Україні, збройні сили, які є у нього зараз, не зможуть реалізувати задачі, які він їм поставив.

Йому потрібне підсилення в живій силі, але її ще треба набрати і підготувати,

– пояснив Романенко.

Експерт зауважив, що крім солдатів у росії з'явився дефіцит і в техніці, особливо більш сучасній. Ба більше, навіть застарілої та радянської техніки є вже не так багато.

Це демонструють вказівки, які путін давав своєму керівному складу, коли збирав його на нараду більше, ніж місяць в тому. Він наказав особливо дбайливо та ощадливо ставитися до техніки та берегти її. Водночас особовий склад його цікавить менше. Як каже експерт, солдати для диктатора – не питання, він їх не бачить впритул.

"Якщо далі буде так продовжуватися, то збройні сили росії не виконають тих завдань, які вони самі собі поставили, в першу чергу, політичних", – розказав Романенко.

Відтак, дуже реалістично, що путін справді може оголосити як війну, так і мобілізацію у росії, принаймні часткову. Як пояснив експерт, путін вже фактично перевів промисловість, а особливо воєнно-промисловий комплекс, на режим воєнного стану прийняттям додаткових законодавчих актів. Тепер він хоче розв'язувати проблеми в комплексі.

Хоча згідно з міжнародним законодавством, якщо він оголосить війну Україні, мають бути ще жорсткіші санкції, він побачив, що рівень санкцій і так досить високий, тому може піти на такий крок,

– підсумував військовий експерт.

Ігор Романенко про перспективу оголошення війни путіним: дивіться відео