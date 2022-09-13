Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Так он прокомментировал заявление главаря коммунистов генадия зюганова, что сейчас идет не "специальная военная операция", а война. Поэтому в россии нужно объявить всеобщую мобилизацию.

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Фейгин в шутку не понимает, почему же зюганов и другие любители войны в россии не хотят идти воевать. Они так часто об этом говорят.

Коммунисты готовы вертеться в любую сторону. Это с советских времен так. Зюганов – опытная проститутка. Думаю, он выполняет приказ. Надо, чтобы эти настроения озвучили, чтобы протестировать общество,

- отметил Фейгин.

Отношение россиян к мобилизации совершенно очевидно

Как отмечает Фейгин, вполне логично, что абсолютное большинство россиян не хотят идти воевать. По его мнению, около 80% людей все равно не пойдут на войну, если даже произойдет мобилизация в россии. И народ действительно станет бунтовать. Хоть им нравится смотреть на боевые действия, но воевать они не собираются.

Кремль не объявляет мобилизацию по одной причине. Народ взбунтуется. Он не желает воевать. Сейчас в россии война наемная – платят по 200 тысяч. Кто-то успевает их получить, кто-то – нет. А мобилизованные же за зря уйдут. Это совсем другая "игра",

– добавил Фейгин.

Поэтому все заявления от приспешников кремля о мобилизации – пропагандистские и социологические маневры. Оккупанты хотят понять, реально ли вообще ее организовать.

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Добавим, по словам российского публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, крушение путинского режима уже не за горами. Он считает, что с освобождения одного украинского города начнется падение власти путина.