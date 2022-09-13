Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Так він прокоментував заяву ватажка комуністів гєнадія зюганова, що зараз триває не "спеціальна військова операція", а війна. Тому в росії потрібно оголосити загальну мобілізацію.

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Фейгін жартома не розуміє, чому ж зюганов та інші любителі війни в росії не хочуть йти воювати. Вони ж так часто про це говорять.

Комуністи готові крутитися у будь-який бік. Це з радянських часів так. Зюганов – досвідчена проститутка. Думаю, що він виконує наказ. Треба, щоб ці настрої озвучили, щоб протестувати суспільство, –

зазначив Фейгін.

Ставлення росіян до мобілізації цілком очевидне

Як наголошує Фейгін, цілком логічно, що абсолютна більшість росіян не хоче йти воювати. На його думку, близько 80% людей все одно не підуть на війну, якщо навіть і станеться мобілізація в росії. І народ дійсно почне бунтувати. Хоч їм і подобається дивитися на бойові дії, але воювати вони не збираються.

Кремль не оголошує мобілізацію через одну причину. Народ збунтується. Він не хоче воювати. Зараз в росії війна найманська – платять по 200 тисяч. Хтось встигає їх отримати, хтось – ні. А мобілізовані ж за дарма підуть. Це зовсім інша "гра", –

додав Фейгін.

Тому усі заяви від посіпак кремля про мобілізацію – пропагандистські та соціологічні маневри. Окупанти хочуть зрозуміти, чи реально взагалі її організувати.

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Додамо, за словами російського публіциста із Вашингтона Андрія Піонтковського, крах путінського режиму вже не за горами. Він вважає, що зі звільнення одного українського міста розпочнеться падіння влади путіна.