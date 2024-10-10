Кто получил Нобелевскую премию по литературе: стало известно имя

Нобелевской лауреаткой по литературе стала южнокорейская писательница Хан Канг. Она получила ее за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в сети Х. Также там подробно объяснили, почему писательница Хан Канг получила премию.

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Кто получил Нобелевскую премию по литературе

Нобелевский комитет 10 октября объявил лауреата премии по литературе. Ею стала южнокорейская писательница Хан Канг.



Хан Канг – лауреат Нобелевской премии-2024 по литературе / Изображение Фонда Нобеля

В публикации о лауреате Хан Канг говорится, что ее "физическое сочувствие к экстремальным жизненным историям усиливается ее все более насыщенным метафорическим стилем". В комитете отметили книгу "Уроки греческого", которая вышла в 2011 году. В ней Хан Канг рассказывает историю молодой женщины, которая после переживаний и стресса потеряла способность говорить. Она начинает общаться со своим учителем древнегреческого языка, который также теряет зрение.

Это увлекательное изображение необычных отношений между двумя уязвимыми людьми. Из их соответствующих недостатков развивается хрупкая любовная связь. Книга является прекрасным размышлением о потере, близость и высокие условия языка,

– говорится в сообщении Фонда Нобеля.

К слову, в 2016 году Хан Канг стала лауреатом Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". В нем автор рассказывает о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения.

Что известно о Хан Канг

Хан Канг – 53-летняя южнокорейская писательница. Она родилась в семье Хан Сонг-вона, который также является писателем. В 10 лет будущая писательница переехала в Саюри, одного из районов Сеула, о котором с любовью вспоминает в романе "Уроки греческого". Лауреат Нобелевской премии имеет брата – Ган Донг Рима. Он также писатель.

Свою карьеру в литературе Хан Канг начала с публикации стихотворного произведения в одном из зимних выпусков периодического издания "Литература и общество". За свою писательскую деятельность Хан Канг получила немало наград и отличий в Южной Корее: Литературный приз имени И Санг (2005), Премию настоящего молодого художника, Корейскую литературную премию за лучший роман и тому подобное.

С 2013 года Хан Канг работает в Сеульском институте искусств, где преподает курс креативного письма. Свою преподавательскую деятельность она сочетает с написанием новых романов и рассказов.