Объявлен "красный" уровень опасности во Франции: шокирующие фото и видео потопа

В провинциях Вар и в Приморских Альпах во Франции затяжные дожди привели к мощным паводками, причем погода будет ухудшаться в ближайшие дни, сообщают синоптики.

На Лазурном Берегу во Франции из-за мощного паводка объявлен красный уровень опасности.

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Об этом в своем Twitter заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. "Красный" является самым высоким уровнем, который говорит о том, что погодные условия очень опасны для жителей данной территории. Обычно его объявляют при разрушительных тропических штормах и ураганах, когда происходят сильные снегопады, сильный град, затяжные дожди, несущие разрушения и гибель для всего живого.

#Var et #AlpesMaritimes sont placés en #VigilanceRouge.

Si vous habitez ces départements : soyez vigilants, prévenez vos proches et restez à l’écoute des consignes des autorités.

En pensée avec les services de l’État mobilisés sur le terrain pour protéger nos concitoyens. https://t.co/3J7aTQ7JT2 — Christophe Castaner (@CCastaner) 23 листопада 2019 р.

Повышение уровня воды, вызванное ливнями, привело к наводнениям, в результате страдает инфраструктура и жилые строения на территории юго-восточной части Франции.

В департаментах Вар и Приморские Альпы вода полностью покрыла дороги. Более 1,3 тысячи домохозяйств остались без света, движение поездов парализовано, передают местные СМИ.

Смотрите фото непогоды во Франции: