Объявлен "красный" уровень опасности во Франции: шокирующие фото и видео потопа
В провинциях Вар и в Приморских Альпах во Франции затяжные дожди привели к мощным паводками, причем погода будет ухудшаться в ближайшие дни, сообщают синоптики.
На Лазурном Берегу во Франции из-за мощного паводка объявлен красный уровень опасности.
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Об этом в своем Twitter заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. "Красный" является самым высоким уровнем, который говорит о том, что погодные условия очень опасны для жителей данной территории. Обычно его объявляют при разрушительных тропических штормах и ураганах, когда происходят сильные снегопады, сильный град, затяжные дожди, несущие разрушения и гибель для всего живого.
Повышение уровня воды, вызванное ливнями, привело к наводнениям, в результате страдает инфраструктура и жилые строения на территории юго-восточной части Франции.
В департаментах Вар и Приморские Альпы вода полностью покрыла дороги. Более 1,3 тысячи домохозяйств остались без света, движение поездов парализовано, передают местные СМИ.
Смотрите фото непогоды во Франции:
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