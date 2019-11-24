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      Объявлен "красный" уровень опасности во Франции: шокирующие фото и видео потопа

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      Франция / Twitter

      В провинциях Вар и в Приморских Альпах во Франции затяжные дожди привели к мощным паводками, причем погода будет ухудшаться в ближайшие дни, сообщают синоптики.

      На Лазурном Берегу во Франции из-за мощного паводка объявлен красный уровень опасности.

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      Об этом в своем Twitter заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. "Красный" является самым высоким уровнем, который говорит о том, что погодные условия очень опасны для жителей данной территории. Обычно его объявляют при разрушительных тропических штормах и ураганах, когда происходят сильные снегопады, сильный град, затяжные дожди, несущие разрушения и гибель для всего живого.

      Повышение уровня воды, вызванное ливнями, привело к наводнениям, в результате страдает инфраструктура и жилые строения на территории юго-восточной части Франции.

      В департаментах Вар и Приморские Альпы вода полностью покрыла дороги. Более 1,3 тысячи домохозяйств остались без света, движение поездов парализовано, передают местные СМИ.

      Смотрите фото непогоды во Франции:

       

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      23 ноября
      696
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины климат Чрезвычайное положение Стихийный бедствия
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