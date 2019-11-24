Оголошено "червоний" рівень небезпеки у Франції: шокуючі фото та відео потопу

У провінціях Вар і в Приморських Альпах у Франції затяжні дощі призвели до потужних паводками, причому погода буде погіршуватися в найближчі дні, повідомляють синоптики.

На Лазурному березі у Франції через потужний паводок оголошено червоний рівень небезпеки.

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Про це в своєму Twitter заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер. "Червоний" є найвищим рівнем, який говорить про те, що погодні умови дуже небезпечні для жителів даної території. Зазвичай його оголошують при руйнівних тропічних штормах і ураганах, коли відбуваються сильні снігопади, сильний град, затяжні зливи, що несуть руйнування і загибель для всього живого.

#Var et #AlpesMaritimes sont placés en #VigilanceRouge.

Si vous habitez ces départements : soyez vigilants, prévenez vos proches et restez à l’écoute des consignes des autorités.

En pensée avec les services de l’État mobilisés sur le terrain pour protéger nos concitoyens. https://t.co/3J7aTQ7JT2 — Christophe Castaner (@CCastaner) 23 листопада 2019 р.

Підвищення рівня води, викликане зливами, призвело до повеней, в результаті страждає інфраструктура і житлові будови на території південно-східної частини Франції.

У департаментах Вар і Приморські Альпи вода повністю покрила дороги. Понад 1,3 тисячі домогосподарств залишилися без світла, рух поїздів паралізовано, передають місцеві ЗМІ.

Дивіться фото негоди у Франції: