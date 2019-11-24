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      Оголошено "червоний" рівень небезпеки у Франції: шокуючі фото та відео потопу

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      Франція / Twitter

      У провінціях Вар і в Приморських Альпах у Франції затяжні дощі призвели до потужних паводками, причому погода буде погіршуватися в найближчі дні, повідомляють синоптики.

      На Лазурному березі у Франції через потужний паводок оголошено червоний рівень небезпеки. 

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      Про це в своєму Twitter заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер. "Червоний" є найвищим рівнем, який говорить про те, що погодні умови дуже небезпечні для жителів даної території. Зазвичай його оголошують при руйнівних тропічних штормах і ураганах, коли відбуваються сильні снігопади, сильний град, затяжні зливи, що несуть руйнування і загибель для всього живого.

      Підвищення рівня води, викликане зливами, призвело до повеней, в результаті страждає інфраструктура і житлові будови на території південно-східної частини Франції.

      У департаментах Вар і Приморські Альпи вода повністю покрила дороги. Понад 1,3 тисячі домогосподарств залишилися без світла, рух поїздів паралізовано, передають місцеві ЗМІ.

      Дивіться фото негоди у Франції:

       

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      23 листопада
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Стихійні лиха Надзвичайний стан клімат
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