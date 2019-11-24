Оголошено "червоний" рівень небезпеки у Франції: шокуючі фото та відео потопу
У провінціях Вар і в Приморських Альпах у Франції затяжні дощі призвели до потужних паводками, причому погода буде погіршуватися в найближчі дні, повідомляють синоптики.
На Лазурному березі у Франції через потужний паводок оголошено червоний рівень небезпеки.
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Про це в своєму Twitter заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер. "Червоний" є найвищим рівнем, який говорить про те, що погодні умови дуже небезпечні для жителів даної території. Зазвичай його оголошують при руйнівних тропічних штормах і ураганах, коли відбуваються сильні снігопади, сильний град, затяжні зливи, що несуть руйнування і загибель для всього живого.
Підвищення рівня води, викликане зливами, призвело до повеней, в результаті страждає інфраструктура і житлові будови на території південно-східної частини Франції.
У департаментах Вар і Приморські Альпи вода повністю покрила дороги. Понад 1,3 тисячі домогосподарств залишилися без світла, рух поїздів паралізовано, передають місцеві ЗМІ.
Дивіться фото негоди у Франції:
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