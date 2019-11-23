Шторм в Азовському морі: рятувальники евакуюють людей з острова Бірючий – вражаюче відео

Острів Бірючий в Запорізькій області практично відрізало від суші і обірвало лінії електропередач. Рятувальники евакуюють людей.

Негода продовжує бушувати на Азовському узбережжі – через шторм рятувальники евакуювали ще п'ять людей з острова Бірючий. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Запорізькій області.

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За даними рятувальників, медична допомога врятованим не знадобилась.

Крім того, через негоду на острові обірвало лінії електропередач. О 10:30 живлення було відновлено. Також рятувальники витягли з піску трактор Т-150, який застряг при поверненні з острова на материк.

Дивіться відео рятувальної операції в Азовському морі:

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Що відомо про шторм в Азовському морі?23 листопада на узбережжі Азовського моря зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с. З 20 по 22 листопада впродовж яких на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі у Кирилівці Якимівського району.



Так, острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Загалом рятувальники евакуювали вже 11 осіб з острова.