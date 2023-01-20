Решение по назначению Ивана Выгивского Кабмин принял 20 января. Ранее полицейский был руководителем Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Известно, что Выгивскому 42 года. Он возглавлял ГУНП в Киеве с 11 августа 2021 года. У правоохранителя звание генерала полиции третьего ранга.

Что еще известно о Выгивском

Полицейский родом из Житомирской области. Он получил образование в Харьковском национальном университете внутренних дел. Выгивский работал следователем до 2015 года. После этого возглавил Очаковский горрайонный отдел управления МВД в Николаевской области.

Кроме этого, в 2016 – 2020 годах Выговский был заместителем Главного управления – начальника следственного управления. С 2020 по 2021 год занимал должность руководителя Главного управления национальной полиции в Полтавской области.