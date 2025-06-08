Американцы считают, что полноценный ответ России на недавнюю атаку украинских беспилотников на ее стратегическую авиацию впереди. Он будет носить масштабный и комплексный характер и может состояться в течение нескольких дней, передает 24 Канал.

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Зеленский обратился к украинцам

В вечернем обращении 8 июня президент Украины призвал граждан прислушываться к сигналам воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину,

– заявил глава государства.

Напомним, что 1 июня СБУ атаковала дальние российские аэродромы, в результате чего был поражен 41 самолет стратегической авиации противника.

Во время разговора с Трампом Путин заявил, что готовит ответ Украине за удар по авиабазам.

Эксперт Майкл Кофман из Фонда Карнеги предполагает, что Россия может попытаться нанести удар по зданиям СБУ или объектам регионального управления разведки.

Зеленский заявил, что российские заявления об "ударах возмездия" являются ложью и оправданием атак на Украину. Президент подчеркнул, что Россия намеренно выбирает гражданские цели для атак, чтобы причинить страдания.