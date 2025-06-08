Об этом говорят американские чиновники, которые пожелали остаться анонимными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Россия, вероятно, еще не закончила "месть" за операцию "Паутина"

Точные сроки возможного нападения остаются неизвестными, хотя один источник отметил, что ответ может поступить в течение нескольких дней. Другой чиновник заявил, что Россия, вероятно, использует различные воздушные средства – в частности дроны и ракеты.

Источники говорили на условиях анонимности. Они не уточнили, какие именно объекты могут стать мишенью России. Один из чиновников подчеркнул, что ответ Москвы будет "асимметричным", то есть не будет отражать атаку Украины на российские самолеты.

Хотя Россия уже обстреляла Киев дронами и ракетами, назвав это ответом на "террористические действия" со стороны Украины, в США убеждены: основная часть удара еще впереди. По словам западного дипломата, Кремль может усилить атаки на символические объекты, например, правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву.

Другой дипломат прогнозирует масштабный ответ Москвы, отмечая при этом, что украинцы остаются мужественными.

Он будет огромным, жестоким и неумолимым,

– сказал дипломат.

Эксперт Майкл Кофман из Фонда Карнеги предполагает, что Россия может попытаться нанести удар по зданиям СБУ или объектам регионального управления разведки. В то же время он отметил: из-за истощенных ресурсов Россия вряд ли сможет значительно усилить интенсивность атак по сравнению с предыдущими неделями.

"В общем, способность России существенно эскалировать удары по сравнению с тем, что она уже делает – и пытается сделать в течение последнего месяца – достаточно ограничена", – сказал он.

Россия уже направляет значительную часть своей военной мощи на Украину.