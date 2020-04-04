Обязательно ли носить маску на улице: объяснение Кабмина

Правительство ужесточило карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. В постановлении №211 указано, что во всех общественных местах люди должны быть в маске или респираторе.

В Кабмине пояснили, что общественное место – это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату.

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То есть это подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и прочее.

Однако местные власти могут расширить перечень общественных мест. Например, в Киеве к общественным местам относятся:

остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них;

церкви и 50-метровая зона вокруг них;

заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки;

кинотеатры и прилегающая к ним территория.

Кабмин настоятельно рекомендует находиться на улице в маске всегда, потому что в любой момент вы можете оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место".

Зачем носить маску

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор ляшко объяснял, что это нужно ради безопасности всех нас.

Все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что является переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих.

По состоянию на 4 апреля в Украине уже 1096 подтвержденных случаев коронавируса, 28 – умерли, 23 – выздоровели. Правительство продлило и усилило карантин до 24 апреля.



Как использовать маску во время эпидемии / Инфографика 24 канала