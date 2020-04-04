Чи обов’язково носити маску на вулиці: пояснення Кабміну

Уряд посилив карантин в Україні через епідемію коронавірусу. У постанові №211 зазначено, що в усіх громадських місцях люди мають бути в масці чи респіраторі.

У Кабміні пояснили, що громадське місце – це частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату.

Важливо Карантин в Україні посилили: що нового

Тобто це під'їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше.

Однак місцева влада може розширити перелік громадських місць. Наприклад, у Києві до громадських місць відносяться:

зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них;

церкви та 50-метрова зона навколо них;

заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки;

кінотеатри та прилегла до них територія.

Кабмін наполегливо рекомендує перебувати на вулиці у масці завжди, бо у будь-який момент ви можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".

Навіщо носити маску

Раніше головний санітарний лікар України Віктор ляшко пояснював, що це потрібно заради безпеки всіх нас.

Усі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих.

Станом на 4 квітня в Україні уже 1096 підтверджених випадків коронавірусу, 28 – померли, 23 – одужали. Уряд продовжив та посилив карантин до 24 квітня.



Як використовувати маску під час епідемії / Інфографіка 24 каналу