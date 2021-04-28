В Кабмине разработали законопроект, которым хотят на законодательном уровне закрепить за совершеннолетними детьми обязанность содержать своих родителей и предоставить органам опеки гораздо более широкие полномочия. Сейчас документ только вынесли на общее обсуждение, но эксперты уже имеют к нему целый ряд вопросов.

Рассказываем о том, что же предлагается в законопроекте, что вообще происходит в этой сфере сейчас и каких изменений можно ожидать в ближайшее время.

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Что предлагают в законопроекте

Министерство социальной политики Украины вынесло на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещения расходов на уход за такими лицами".

Сейчас в Семейном кодексе Украины сказано, что не только родители должны содержать своих несовершеннолетних детей, но и совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Впрочем, все это имело больше рекомендательный характер и находилось в моральной плоскости, чем в законодательной. Поэтому в Минсоцполитики разработали законопроект, который установит размер суммы, которую должны будут тратить дети на своих родителей, если им придется воспользоваться услугами социальных служб. Но в документе говорится не только об этом, многие новые права хотят предоставить органам опеки.

Адвокат Александр Кудрявцев, управляющий адвокатским бюро "Александра Кудрявцева", говорит, что в документе ужесточаются некоторые гарантии для лиц, которые заключили договоры пожизненного содержания. Например, установлен минимальный размер денежного обеспечения по договору пожизненного содержания – не менее чем два размера прожиточного минимума для соответствующей категории лиц. Сейчас размер денежного обеспечения определяется исключительно по договоренности сторон.

Преимущества в том, что недееспособные лица и лица, гражданская дееспособность которых ограничена, получают больше защиты от недобросовестного поведения опекунов и попечителей. Кроме этого, этим проектом государство пытается лучше защитить их имущество. Но в то же время, больше прав и возможностей получают органы опеки и попечительства. Риск как раз заключается в том, что некоторые из недобросовестных работников могут этими правами злоупотреблять. Например, безосновательно не предоставлять опекуну разрешение на сделку, тем самым провоцируя его на взятку,

– пояснил Кудрявцев.

Адвокат пояснил, что документ предусматривает существенное расширение полномочий органов опеки. Например, они смогут заблокировать любую сделку в отношении недвижимого имущества недееспособного лица или лица, гражданская дееспособность которого ограничена.

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Валентина Терехова, адвокат, директор юридической компании OMI LAW GROUP, пояснила, что изменения предлагается внести в Гражданский кодекс Украины.

О чем говорится в части условий договора пожизненного содержания и ухода:

государственные и частные учреждения по уходу за пожилыми людьми получают право быть стороной в договоре пожизненного содержания и ухода;

документом необходимо предусмотреть фиксированную стоимость материального обеспечения. Уровень его не должен быть ниже стоимости социальных услуг по уходу;

Предложено, чтобы наследники могли принимать наследство только после возмещения всех необходимых расходов соответствующему заведению по уходу наследодателем;

Чтобы осуществить любые сделки в отношении недееспособных пожилых людей, необходимо получить разрешение органов опеки и попечительства.

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Елена Сибирцева, член совета Комитета Ассоциации юристов Украины по семейному и гражданскому праву, объясняет, что из пояснительной записки к законопроекту усматривается, что предложенные изменения направлены на обеспечение безопасности граждан пожилого возраста от отчуждения имущества третьим лицам, в результате чего будут нарушены их права (случаи мошенничества в этом направлении являются распространенными). Однако предложенные изменения в законодательство являются противоречивыми и не согласуются с требованиями действующего законодательства. Так, ограничение права распоряжения недвижимым имуществом вызывает ряд вопросов.

Если у подопечного лица есть исключительно право пользования, но нет права владения и распоряжения имуществом, то такой запрет прямо будет нарушать права собственника недвижимого имущества. Например, может быть случай, когда подопечная особа зарегистрирована в квартире, владельцем которой является его родственник. В этом случае подопечная особа, во-первых, вообще не имеет права отчуждать такое имущество, а, во-вторых, из содержания законопроекта усматривается, что на такое имущество еще и могут быть наложены ограничения, которые являются прямым нарушением правомочий собственника,

– говорит Сибирцева.

Она добавляет, что статью 1224 ГКУ хотят дополнить и получится, что лицо, уклоняющееся от ухода за наследодателем, может потерять право на наследство. Все это также ограничивает право собственности наследников, среди которых, кроме того, могут быть лица, права которых защищаются в первую очередь: малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители.

Законопроект требует доработки и содержит противоречие с действующим законодательством. Среди прочего, усматриваются коррупционные риски, связанные с начислением стоимости ухода, содержания и тому подобное, которые предлагается переложить после смерти лица, которому они предоставлялись, на наследников,

– говорит Сибирцева.

Она также пояснила, что действующий закон сейчас регулирует вопросы и устранение от права на наследование лиц, которые уклонялись от оказания помощи наследодателям, которые из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья были в беспомощном состоянии; и обязанность детей содержать своих родителей, нуждающихся в материальной помощи, и тому подобное.

Поэтому, в целом, имея целью защитить определенную категорию граждан и оказать содействие в надлежащем исполнении своих обязанностей их семьей (при ее наличии), убережение от противоправных действий третьих лиц, проект содержит значительное количество спорных вопросов, которые несут в себе риски, последствия которых могут быть неблагоприятными.

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Что за рубежом

Валентина Терехова рассказала, что в некоторых странах Европы и Азии вовсе не существует установленной законодательством обязанности по содержанию пожилых родителей.

Но, например: