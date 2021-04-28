У Кабміні розробили законопроєкт, яким хочуть на законодавчому рівні закріпити за повнолітніми дітьми обов’язок утримувати своїх батьків та надати органам опіки набагато ширші повноваження. Наразі документ лише винесли на загальне обговорення, але експерти вже мають до нього цілий ряд запитань.

Розповідаємо про те, що ж пропонується у законопроєкті, що взагалі відбувається у цій сфері зараз та яких змін можна очікувати найближчим часом.

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Що пропонують у законопроєкті

Міністерство соціальної політики України винесло на громадське обговорення законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами".

Наразі у Сімейному кодексі України сказане, що не лише батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх дітей, а й повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних батьків. Втім, все це мало більше рекомендаційний характер та знаходилося у моральній площині, ніж у законодавчій. Тому у Мінсоцполітики розробили законопроєкт, який, встановить розмір суми, яку повинні будуть витрачати діти на своїх батьків, якщо їм доведеться скористатися послугами соціальних служб. Але у документі говориться не лише про це, багато нових прав хочуть надати органам опіки.

Адвокат Олександр Кудрявцев, керуючий адвокатським бюро "Олександра Кудрявцева", каже, що у документі посилюються деякі гарантії для осіб, які уклали договори довічного утримання. Наприклад, встановлений мінімальний розмір грошового забезпечення за договором довічного утримання – не менше ніж два розміри прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб. Зараз розмір грошового забезпечення визначається виключно за домовленістю сторін.

Переваги в тому, що недієздатні особи та особи, цивільна дієздатність яких обмежена, отримують більше захисту від недобросовісної поведінки опікунів та піклувальників. Окрім цього, цим проєктом держава намагається краще захистити їх майно. Але водночас, більше прав і можливостей отримують органи опіки та піклування. Ризик як раз полягає в тому, що деякі з недобросовісних працівників можуть цими правами зловживати. Наприклад, безпідставно не надавати опікуну дозвіл на угоду, тим самим провокуючи його на хабар,

– пояснив Кудрявцев.

Адвокат пояснив, що документ передбачає суттєве розширення повноважень органів опіки. Наприклад, вони зможуть заблокувати будь-яку угоду щодо нерухомого майна недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

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Валентина Терехова, адвокат, директор юридичної компанії OMI LAW GROUP, пояснила, що зміни пропонується внести до Цивільного кодексу України.

Про що йдеться в частині умов договору довічного утримання та догляду:

державні та приватні заклади з догляду за літніми людьми отримують право бути стороною в договорі довічного утримання та догляду;

документом необхідно передбачити фіксовану вартість матеріального забезпечення. Рівень його не має бути нижчим за вартість соціальних послуг з догляду;

Запропоновано, щоб спадкоємці могли приймати спадщину тільки після відшкодування усіх необхідних витрат відповідному закладу за догляд спадкодавця;

Щоб здійснити будь-які правочини стосовно недієздатних літніх людей, необхідно отримати дозвіл органів опіки та піклування.

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Олена Сібірцева, член Ради Комітету Асоціації правників України з сімейного та цивільного права, пояснює, що із пояснювальної записки до законопроєкту вбачається, що запропоновані зміні направлені на убезпечення громадян похилого віку від відчуження майна третім особам, внаслідок чого будуть порушені їх права (випадки шахрайства у цьому напрямі є поширеними). Проте запропоновані зміни до законодавства є суперечливими та не узгоджуються із вимогами чинного законодавства. Так, обмеження права розпорядження нерухомим майном викликає ряд питань.

Якщо у підопічної особи є виключно право користування, але немає права володіння і розпорядження майном, то така заборона прямо порушуватиме права власника нерухомого майна. Наприклад, може бути випадок, коли підопічна особа зареєстрована у квартирі, власником якої є її родич. У цьому випадку, підопічна особа, по-перше, взагалі не має права відчужувати таке майно, а, по-друге, зі змісту законопроєкту вбачається, що на таке майно ще й можуть бути накладені обмеження, які є прямим порушенням правомочностей власника,

– говорить Сібірцева.

Вона додає, що статтю 1224 ЦКУ хочуть доповнити і вийде, що особа, яка ухиляється від догляду за спадкодавцем, може втратити право на спадок. Все це також обмежує право власності спадкоємців, серед яких, крім того, можуть бути особи, права яких захищаються першочергово: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки.

Законопроєкт потребує доопрацювання і містить суперечність із чинним законодавством. Серед іншого, вбачаються корупційні ризики, пов’язані із нарахуванням вартості догляду, утримання, тощо, які пропонується покласти після смерті особи, якій вони надавалися, на спадкоємців,

– каже Сібірцева.

Вона також пояснила, що чинний закон наразі регулює питання і усунення від права на спадкування осіб, які ухилялися від надання допомоги спадкодавцям, які через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво були у безпорадному стані; і обов’язок дітей утримувати своїх батьків, які потребують матеріальної допомоги, тощо.

Тому, в цілому, маючи на меті захистити певну категорію громадян та посприяти до належного виконання своїх обов’язків їх сім’єю (за її наявності), вбереження від протиправних дій третіх осіб, проєкт містить значну кількість спірних питань, які несуть в собі ризики, наслідки яких можуть бути несприятливими.

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Що за кордоном

Валентина Терехова розповіла, що у деяких країнах Європи та Азії зовсім не існує встановленого законодавством обов’язку по утриманню літніх батьків.

Але, наприклад: