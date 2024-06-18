Необычное облако наблюдали в понедельник, 17 июня. По словам специалистов, это было кучево-дождевое облако.

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Такие облака достигают 8 километров

Зафиксированное в Запорожье облако – одна из 150 разновидностей облаков, которые типичны для этого региона.

В областном центре по гидрометеорологии рассказали, что они возникают, когда есть "восходящие потоки воздуха вертикального развития".

То есть эти облака бывают очень мощные и очень высокие по вертикали. Нижняя граница у них – 200 – 400 метров, а верхняя граница таких облаков достигает 8, а иногда и 12 – 14 километров,

– объяснили специалисты.

Они также добавили, что эти облака являются причиной возникновения гроз, градов и шквалов в летний период.

Причудливое облако в Запорожье / Фото Запорожского ЦГМ