Незвичну хмару спостерігали у понеділок, 17 червня. За словами фахівців, це була купчасто-дощова хмара.

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Такі хмари досягають 8 кілометрів

Зафіксована у Запоріжжі хмара – одна зі 150 різновидів хмар, які типові для цього регіону.

В обласному центрі з гідрометеорології розповіли, що вони виникають, коли є "висхідні потоки повітря вертикального розвитку".

Тобто ці хмари бувають дуже потужні і дуже високі по вертикалі. Нижня границя у них – 200 – 400 метрів, а верхня межа таких хмар досягає 8, а інколи й 12 – 14 кілометрів,

– пояснили фахівці.

Вони також додали, що ці хмари є причиною виникнення гроз, градів та шквалів у літній період.

Химерна хмара у Запоріжжі / Фото Запорізького ЦГМ