Антициклон принесе гарну та ясну погоду. Але на тлі шаленої спеки українців також очікують грози.

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На півдні очікується +35

Початок цього тижня в Україні буде доволі контрастним. За прогнозом синоптиків, у західних областях місцями будуть дощі та грози. До вівторка, 18 червня, денні максимуми триматимуться на рівні від +26 – 28 градусів тепла. У південних областях – на 2 – 3 градуси тепліше.

Так, у вівторок та середу, 18 – 19 червня, в Україні буде переважно без опадів. Синоптики прогнозують лише дощі лише вдень 18 червня на сході, а 19 червня – на північному заході місцями короткочасний дощ, гроза.

У вівторок, 18 червня, температурні позначки вночі триматимуться на рівні +13 – 19, а вдень сягатимуть 25 – 31. У середу, 19 червня, температура дещо зросте – у південній частині вночі прогнозується +18 – 23, а вдень – +30 – 35°.

Прогноз погоди в Україні на 18 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

У четвер, 20 червня, українців місцями очікують короткочасні дощі та грози. Удень у східних, південних та більшості центральних областей подекуди синоптики прогнозують град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі – +14 – 20, а вдень – +21 – 26. На сході та півдні України стовпчики термометрів вночі показуватимуть +17 – 23, а вдень – 27 – 32.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Також у середу та четвер, 19 – 20 червня, в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, а 20 червня й у Львівській, Чернівецькій та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

З 20 червня у деяких областях очікується висока пожежна небезпека / Скриншот з Укргідрометцентру

Чи буде прохолода влітку