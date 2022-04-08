Председатель ОВА Вячеслав Чаус напомнил черниговцам и жителям области, что война еще продолжается. Поэтому у них над головой часто летают самолеты и ракеты
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Многие дороги заминированы
Правила касаются передвижения и по населенным пунктам, и передвижения между населенными пунктами.
Все заминировано. Вы знаете, что есть очень много мест, где мы не можем проехать. Пиротехники работают. Вчера проговорили об усилении и государство отправляет дополнительные группы реагирования на разминирование,
– пояснил Чаус.
Председатель ОВА призвал соблюдать меры светомаскировки вечером и ночью. Чаус заверил, что сейчас все должны делать свое дело "с холодной головой".
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