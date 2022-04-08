Голова ОВА В'ячеслав Чаус нагадав чернігівцям та жителям області, що війна ще триває. Отож у них над головою часто літають літаки та ракети
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Багато автошляхів заміновані
Правила стосуються пересування і по населених пунктах, і пересування між населеними пунктами.
Усе заміновано. Ви знаєте, що є дуже багато місць, де ми не можемо навіть проїхати. Піротехніки працюють. Вчора проговорили про підсилення і держава відправляє додаткові групи реагування на розмінування,
– пояснив Чаус.
Голова ОВА закликав дотримуватись заходів світломаскування ввечері та вночі. Чаус запевнив, що зараз всі мають робити свою справу "з холодною головою".
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