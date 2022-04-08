В цей відсоток входить і об'єкти культурної спадщини – в місті зафіксовано вже понад 20 злочинів. Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Ткаченко про напівзруйнований Чернігів

Очільник Мінкульту побував в Чернігові, в якому пройшовся "русский мир". Він каже, що від побаченого хочеться кричати і мовчати одночасно.

Там сотні загиблих, вщент зруйновані будинки мирних жителів, обстріляні дитячі садочки, лікарні. І за всіма цими звірствами стоять російські нелюди.

Чернігів – колиска культури та місто, яке стоїть у витоків української історії та Русі. Зараз тут вже понад 20 зафіксованих злочинів проти культурної спадщини,

– заявив Ткаченко.

Він також зазначив, що Чернігівський дитинець та історичні вали зазнали обстрілів, які "розшрамували" стіни храмів – Спасо-Преображенського собору, Катерининської церкви, Борисоглібського собору та Єлецький Успенський монастир.

Все через те, що російські війська бомбили останній вихід з Чернігова, позбавляючи цивільних будь-якого шансу на зелений коридор.

Ткаченко також показав уламок снаряда, що розбив вікна Катерининської церкви. Його передав священник, який весь час залишався в храмі під час обстрілів.

Як виглядає Чернігів зараз: фото

Під час візиту Міністр культури та інформаційної політики поспілкувався з губернатором області В'ячеславом Чаусом та мером Владиславом Атрошенком щодо збереження культурної спадщини Чернігова.

Міністр також наголосив, що вся Україна має бути вдячна Чернігівській, Харківській та Сумській областям за те, що стояли до кінця, аби захистити Україну.

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