В этот процент входят и объекты культурного наследия – в городе уже зафиксировано более 20 преступлений. Об этом сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Ткаченко о полуразрушенном Чернигове

Глава Минкульта побывал в Чернигове, в котором прошелся "русский мир". Он говорит, что от увиденного хочется кричать и молчать одновременно.

Там сотни погибших, полностью разрушены дома мирных жителей, обстреляны детские садики, больницы. И за всеми этими зверствами стоят русские изверги.

Чернигов – колыбель культуры и город, стоящий у истоков украинской истории и Руси. Сейчас здесь уже более 20 зафиксированных преступлений против культурного наследия,

– заявил Ткаченко.

Он также отметил, что Черниговский дитинец и исторические валы подверглись обстрелам, которые "расшрамовали" стены храмов – Спасо-Преображенского собора, Екатерининской церкви, Борисоглебского собора и Елецкий Успенского монастыря.

Все потому, что российские войска бомбили последний выход из Чернигова, лишая гражданских любого шанса на зеленый коридор.

Ткаченко также показал обломок снаряда, разбившего окна Екатерининской церкви. Его передал священник, все время остававшийся в храме во время обстрелов.

Как выглядит Чернигов сейчас: фото