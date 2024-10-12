После громкой облавы возле "Дворца Спорта", где свой юбилейный концерт давала группа "Океан Эльзы", российские пропагандисты изрядно активизировались.

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"Война до последнего украинца"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что оккупанты в сети массово распространяют манипуляции вокруг проверок, которые осуществлялись работниками ТЦК.

В частности, враждебные медиа подают эту ситуацию как "беззаконие" и пытаются масштабировать это событие, придать ему большее значение, чем это есть на самом деле.

Также зафиксировано увеличение количества публикаций в медиа и соцсетях, которые продвигают такие антимобилизационные нарративы:

"мобилизация в Украине является социально несправедливой";

"украинская власть хочет воевать до последнего украинца";

"Украина не имеет будущего";

Оккупанты распространяют пропаганду о срыве мобилизации в Украине / Скриншот

В то же время пропагандисты врага замалчивают жесткие мобилизационные мероприятия, которые происходят в самой России.

В ЦПД напомнили, что всеобщая мобилизация была объявлена в Украине в связи с началом полномасштабного вторжения России как вынужденная мера и единственный способ спасти страну от захватчиков. Работники ТЦК действуют в рамках своих полномочий, заверили в ведомстве.

Напомним, что военные отреагировали на ситуацию с концертом группы Вакарчука в Киеве.