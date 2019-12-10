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      Облгазы Фирташа оштрафовали на 278 миллионов гривен: известна причина

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      Облгазы насчитывали украинцам в платежках дополнительный объем газа / shutterstock

      Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать 16 облгазов, входящих в группу компаний "РГК", владельцем которой является украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Сумма штрафов составляет 278 миллионов гривен.

      АМКУ увидел злоупотребления монопольным положением в действиях компаний Фирташа. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

      К теме: Облгазы Фирташа искусственно создают украинцам виртуальные долги за газ, – "Нафтогаз"

      Антимонопольный комитет установил, что облгазы с декабря 2015 по сентябрь 2019 года занимали монопольное положение в своих регионах и злоупотребляли этим. Эти облгазы доначисляли в платежках украинцев дополнительные объемы потребленного газа, которые не отображались в счетчиках.

      Розмер штрафов:

      • "Винницагаз" – 21 миллион гривен;
      • "Волиньгаз" – 13 миллионов гривен;
      • "Днипропетровскгаз" – 34 миллиона гривен;
      • "Житомиргаз" – 11 миллионов гривен;
      • "Закарпатгаз" – 18 миллионов гривен;
      • "Запорижгаз" – 14 миллионов гривен;
      • "Ивано-Франковскгаз" – 10 миллионов гривен;
      • "Киевоблгаз" – 49 миллионов гривен;
      • "Львовгаз" – 13 миллионов гривен;
      • "Николаевгаз" – 14 миллионов гривен;
      • "Ровногаз" – 5 миллионов гривен;
      • "Сумыгаз" – 10 миллионов гривен;
      • "Харьковгаз" – 33 миллиона гривен;
      • "Хмельницкгаз" – 12 миллионов гривен;
      • "Черновцыгаз" – 7 миллионов гривен;
      • "Черниговгаз" – 13 миллионов гривен;

      Что известно о начислении потребителям в платежках дополнительных объемов газа

      Осенью 2018 года большинство операторов газораспределительных сетей начали доначислять бытовым потребителям объемы газа в среднем до 1,5%. Это назвали приведением к стандартным условиям.

      23 ноября 2018 года НКРЭКУ запретила облгазам осуществлять такие доначисления в платежках. Облгазы этот запрет проигнорировали, а 15 февраля 2019 года подали на НКРЭКУ в суд.

      В июле 2019 года Антимонопольный комитет начал расследование против облгазов "РГК".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ АМКУ Дмитрий Фирташ Коммунальные услуги
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