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      Облгази Фірташа оштрафували на 278 мільйонів гривень: відома причина

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      Облгази нараховували українцям у платіжках додатковий обсяг газу / shutterstock

      Антимонопольний комітет України ухвалив рішення оштрафувати 16 облгазів, що входять до групи компаній "РГК", власником якої є український олігарх Дмитро Фірташ. Сума штрафів складає 278 мільйонів гривень.

      АМКУ побачив зловживання монопольним становищем у діях компаній Фірташа. Про це повідомляє пресслужба комітету.

      До теми: Облгази Фірташа штучно створюють українцям віртуальні борги за газ, – "Нафтогаз"

      Антимонопольний комітет встановив, що облгази з грудня 2015 року по вересень 2019 року займали монопольне становище у своїх регіонах і зловживали цим. Ці облгази донараховували у платіжках українців додаткові обсяги спожитого газу, які не відображалися у лічильниках.

      Розмір штрафів:

      • "Вінницягаз" – 21 мільйон гривень;
      • "Волиньгаз" – 13 мільйонів гривень;
      • "Дніпропетровськгаз" – 34 мільйонів гривень;
      • "Житомиргаз" – 11 мільйонів гривень;
      • "Закарпатгаз" – 18 мільйонів гривень;
      • "Запоріжгаз" – 14 мільйонів гривень;
      • "Івано-Франківськгаз" – 10 мільйонів гривень;
      • "Київоблгаз" – 49 мільйонів гривень;
      • "Львівгаз" – 13 мільйонів гривень;
      • "Миколаївгаз" – 14 мільйонів гривень;
      • "Рівнегаз" – 5 мільйонів гривень;
      • "Сумигаз" – 10 мільйонів гривень;
      • "Харківгаз" – 33 мільйонів гривень;
      • "Хмельницькгаз" – 12 мільйонів гривень;
      • "Чернівцігаз" – 7 мільйонів гривень;
      • "Чернігівгаз" – 13 мільйонів гривень;

      Що відомо про нарахування споживачам у платіжках додаткових обсягів газу

      Восени 2018 року більшість операторів газорозподільних мереж почали донараховувати побутовим споживачам обсяги газу в середньому до 1,5%. Це назвали приведенням до стандартних умов.

      23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року подали на НКРЕКП до суду.

      У липні 2019 року Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти облгазів "РГК".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Газ Комунальні послуги Дмитро Фірташ АМКУ
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