Облгази Фірташа оштрафували на 278 мільйонів гривень: відома причина
Антимонопольний комітет України ухвалив рішення оштрафувати 16 облгазів, що входять до групи компаній "РГК", власником якої є український олігарх Дмитро Фірташ. Сума штрафів складає 278 мільйонів гривень.
АМКУ побачив зловживання монопольним становищем у діях компаній Фірташа. Про це повідомляє пресслужба комітету.
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Антимонопольний комітет встановив, що облгази з грудня 2015 року по вересень 2019 року займали монопольне становище у своїх регіонах і зловживали цим. Ці облгази донараховували у платіжках українців додаткові обсяги спожитого газу, які не відображалися у лічильниках.
Розмір штрафів:
- "Вінницягаз" – 21 мільйон гривень;
- "Волиньгаз" – 13 мільйонів гривень;
- "Дніпропетровськгаз" – 34 мільйонів гривень;
- "Житомиргаз" – 11 мільйонів гривень;
- "Закарпатгаз" – 18 мільйонів гривень;
- "Запоріжгаз" – 14 мільйонів гривень;
- "Івано-Франківськгаз" – 10 мільйонів гривень;
- "Київоблгаз" – 49 мільйонів гривень;
- "Львівгаз" – 13 мільйонів гривень;
- "Миколаївгаз" – 14 мільйонів гривень;
- "Рівнегаз" – 5 мільйонів гривень;
- "Сумигаз" – 10 мільйонів гривень;
- "Харківгаз" – 33 мільйонів гривень;
- "Хмельницькгаз" – 12 мільйонів гривень;
- "Чернівцігаз" – 7 мільйонів гривень;
- "Чернігівгаз" – 13 мільйонів гривень;
Що відомо про нарахування споживачам у платіжках додаткових обсягів газу
Восени 2018 року більшість операторів газорозподільних мереж почали донараховувати побутовим споживачам обсяги газу в середньому до 1,5%. Це назвали приведенням до стандартних умов.
23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року подали на НКРЕКП до суду.
У липні 2019 року Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти облгазів "РГК".