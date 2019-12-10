Облгази Фірташа оштрафували на 278 мільйонів гривень: відома причина

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення оштрафувати 16 облгазів, що входять до групи компаній "РГК", власником якої є український олігарх Дмитро Фірташ. Сума штрафів складає 278 мільйонів гривень.

АМКУ побачив зловживання монопольним становищем у діях компаній Фірташа. Про це повідомляє пресслужба комітету.

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Антимонопольний комітет встановив, що облгази з грудня 2015 року по вересень 2019 року займали монопольне становище у своїх регіонах і зловживали цим. Ці облгази донараховували у платіжках українців додаткові обсяги спожитого газу, які не відображалися у лічильниках.

Розмір штрафів:

"Вінницягаз" – 21 мільйон гривень;

"Волиньгаз" – 13 мільйонів гривень;

"Дніпропетровськгаз" – 34 мільйонів гривень;

"Житомиргаз" – 11 мільйонів гривень;

"Закарпатгаз" – 18 мільйонів гривень;

"Запоріжгаз" – 14 мільйонів гривень;

"Івано-Франківськгаз" – 10 мільйонів гривень;

"Київоблгаз" – 49 мільйонів гривень;

"Львівгаз" – 13 мільйонів гривень;

"Миколаївгаз" – 14 мільйонів гривень;

"Рівнегаз" – 5 мільйонів гривень;

"Сумигаз" – 10 мільйонів гривень;

"Харківгаз" – 33 мільйонів гривень;

"Хмельницькгаз" – 12 мільйонів гривень;

"Чернівцігаз" – 7 мільйонів гривень;

"Чернігівгаз" – 13 мільйонів гривень;

Що відомо про нарахування споживачам у платіжках додаткових обсягів газу

Восени 2018 року більшість операторів газорозподільних мереж почали донараховувати побутовим споживачам обсяги газу в середньому до 1,5%. Це назвали приведенням до стандартних умов.

23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року подали на НКРЕКП до суду.

У липні 2019 року Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти облгазів "РГК".