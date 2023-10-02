Высший антикоррупционный суд принял решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции. Речь идет о более чем 13 миллионах гривен.

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Закрепление культуры изобличения

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы. Обличитель получит 13 миллионов 299 тысяч 950 гривен. Имени обличителя не называют, однако источники "Украинской правды" сообщают, что это Евгений Шевченко.

Приговор может быть оспорен в Апелляционной палате ВАКС в течение тридцати дней с момента его оглашения. Это событие закрепляет формирование культуры изобличения в Украине и стимулирует людей сообщать коррупцию.

Вознаграждение будут выплачиваться из Государственного бюджета Украины.

В НАПК убеждены, что изобличение – это один из самых действенных методов борьбы с коррупцией.

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