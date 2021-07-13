Кроме того, своим решением суд постановил взыскать с работодателя потерянную зарплату за вынужденный прогул.

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Разоблачителя коррупции восстановили в должности

Шевченковский районный суд Киева восстановил в должности разоблачителя коррупции на "Энергоатоме" Олега Полищука.

В ГПК отметили, что теперь Полищук имеет законные основания вернуться работать директором по предупреждению и противодействию коррупции, чтобы доказать, что предприятие может быть прозрачным и подотчетным.

История с освобождением Полищука из "Энергоатома": что известно