Крім того, своїм рішенням суд постановив стягнути з роботодавця втрачену зарплату за вимушений прогул.

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Викривача корупції поновили на посаді

Шевченківський районний суд Києва поновив на посаді викривача корупції на "Енергоатомі" Олега Поліщука.

У ЦПК наголосили, що тепер Поліщук має законні підстави повернутися працювати директором із запобігання і протидії корупції, аби довести, що підприємство може бути прозорим та підзвітним.

Історія зі звільненням Поліщука з "Енергоатома": що відомо