Крім того, своїм рішенням суд постановив стягнути з роботодавця втрачену зарплату за вимушений прогул.
Читайте також Майже половина українців готова повідомляти правоохоронців про хабарництво
Викривача корупції поновили на посаді
Шевченківський районний суд Києва поновив на посаді викривача корупції на "Енергоатомі" Олега Поліщука.
У ЦПК наголосили, що тепер Поліщук має законні підстави повернутися працювати директором із запобігання і протидії корупції, аби довести, що підприємство може бути прозорим та підзвітним.
Історія зі звільненням Поліщука з "Енергоатома": що відомо
- Олег Поліщук майже 7 років боровся з корупцією на "Енергоатомі". За цей час він створив та забезпечив роботу ефективної антикорупційної служби. Завдяки цьому компанія вийшла у лідери прозорості серед українських держпідприємств.
- У 2020 році він повідомив про корупцію на "Енергоатомі". Того ж дня тимчасовий виконувач обов'язків президента компанії Петро Котін, якого й стосувалось повідомлення, відсторонив Поліщука та ініціював службове розслідування.
- Згодом Поліщука ще й звільнили, а тоді внесли до реєстру корупціонерів.
- Вирішити ситуацію тривалий час не допомагали ні втручання НАЗК, ні норми закону про захист викривачів. І нарешті після 6 місяців спроб це вдалося.