Печерский райсуд решил отпустить Игоря Чепкасова под личное обязательство. Именно Чепкасова подозревают в том, что он бросил яйцо с зеленкой в нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина. И это именно его Волошин ударил уже после задержания.

Чепкасова взяли на поруки депутаты Чепкасова взяли на поруки депутаты от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь и Олег Барна. Об этом информирует Pavlovsky News. К теме Александра Погребиского отпустили на поруки: он заявил, что не обливал зеленкой Волошина Это дело – сугубо политическое. Это объявлена война оппозиционно настроенной части общества,

– сказал Чепкасов возле здания суда. Ранее такую же меру пресечения избрали и другому фигуранту дела – общественному активисту и ветерану АТО Александру Погребискому. Обратите внимание! Под Печерским райсудом собралась акция в поддержку задержанных. Люди требовали отпустить участников войны с Россией. Что известно об истории с Волошином и зеленкой: 21 июля в Киеве нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой под зданием парламента.

В депутата бросили яйцом, в котором была жидкость.

Волошин уже после задержания ударил в лицо одного из задержанных активистов – Игоря Чепкасова.

Нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой за слова о том, что Украина – страна без суверенитета. Смотрите видео, как Волошина облили зеленкой: