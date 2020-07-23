Обливание зеленкой нардепа от ОПЗЖ Волошина: второго подозреваемого отпустили на поруки
Печерский райсуд решил отпустить Игоря Чепкасова под личное обязательство. Именно Чепкасова подозревают в том, что он бросил яйцо с зеленкой в нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина. И это именно его Волошин ударил уже после задержания.
Чепкасова взяли на поруки депутаты
Чепкасова взяли на поруки депутаты от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь и Олег Барна. Об этом информирует Pavlovsky News.
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Это дело – сугубо политическое. Это объявлена война оппозиционно настроенной части общества,
– сказал Чепкасов возле здания суда.
Ранее такую же меру пресечения избрали и другому фигуранту дела – общественному активисту и ветерану АТО Александру Погребискому.
Что известно об истории с Волошином и зеленкой:
- 21 июля в Киеве нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой под зданием парламента.
- В депутата бросили яйцом, в котором была жидкость.
- Волошин уже после задержания ударил в лицо одного из задержанных активистов – Игоря Чепкасова.
- Нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой за слова о том, что Украина – страна без суверенитета.
Смотрите видео, как Волошина облили зеленкой: