Печерський райсуд вирішив відпустити Ігоря Чепкасова під особисте зобов'язання. Саме Чепкасова підозрюють у тому, що він кинув яйце з зеленкою у нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина. І це саме його Волошин вдарив уже після затримання.

Чепкасова взяли на поруки депутати Чепкасова взяли на поруки депутати від "Європейської Солідарності" Михайло Бондар та Олег Барна. Про це інформує Pavlovsky News. До теми Олександра Погребиського відпустили на поруки: він заявив, що не обливав зеленкою Волошина Ця справа – суто політична. Це оголошена війна опозиційно налаштованій частині суспільства,

– сказав Чепкасов біля будівлі суду. Раніше такий самий запобіжний захід обрали й іншому фігуранту справи – громадському активісту та ветерану АТО Олександру Погребиському. Зверніть увагу! Під Печерським райсудом зібралась акція на підтримку затриманих. Люди вимагали відпустити учасників війни з Росією. Що відомо про історію з Волошином і зеленкою: 21 липня в Києві нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкою під будівлею парламенту.

В депутата кинули яйцем, в якому й була рідина.

Волошин вже після затримання вдарив в обличчя одного з затриманих активістів – Ігоря Чепкасова.

Нардепа від ОПЗЖ облили зеленкою через слова про те, що Україна – країна без суверенітету. Дивіться відео, як Волошина облили зеленкою: