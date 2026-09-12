Взрывчатка на побережье: в Румынии массово находят обломки дронов в море и на пляжах

На румынском побережье Черного моря и в прибрежных районах саперы обнаружили и обезвредили обломки десяти военных беспилотников, часть из которых содержала взрывные заряды. Силовики и саперные подразделения провели серию экстренных операций в уездах Тулча и Констанца для обезвреживания опасных находок.

Об этом сообщило издание Digi24 со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Что известно о обломках, которые удалось обнаружить в Румынии?

Обнаружение обломков происходило в течение нескольких часов в пятницу, 11 сентября 2026 года, вдоль морского побережья и вблизи украинской границы.

Первый вызов специальные подразделения саперов получили около 13:30 в населенный пункт Кишла-Веденей в уезде Тулча, где на пляже лежали два элемента дрона. Эксперты группы EOD после тщательного осмотра установили, что эти конкретные фрагменты не представляли пиротехнической угрозы и не имели боевой части.

Уже в 15:18 саперная группа была вынуждена выехать на другой участок побережья в районе Перитяшка, где пограничная полиция обнаружила еще два обломка. Один из них содержал неразорвавшееся взрывчатое вещество, поэтому пиротехническая команда Службы информации Румынии обезвредила его на месте, а другую деталь передали специалистам Береговой охраны.

Около 16:00 поступил сигнал от экипажа гражданского торгового судна, которое заметило два фрагмента беспилотника непосредственно в водах Черного моря. К месту происшествия вышел патрульный катер Береговой охраны, который поднял объекты на борт и подтвердил отсутствие взрывчатых веществ.

Последний инцидент дня произошел в 17:55 вблизи участка Эдигиол-Перибойна в уезде Констанца, где к поискам привлекли авиационную разведку.

Во время операции по идентификации подозрительного объекта, о котором сообщила Береговая охрана, группа EOD Министерства обороны заметила с вертолета остатки четырех авиационных беспилотников, в том числе дрон-перехватчик со взрывчаткой на борту. Все элементы были обезопасены и нейтрализованы,

– отметили в оборонном ведомстве Румынии.

Официальные представители оборонного ведомства подчеркнули, что все задействованные службы безопасности работали в тесной координации для круглосуточного мониторинга приграничных территорий.

Напомним, вечером 8 сентября российский "Шахед" пересек воздушное пространство Молдовы и Румынии, после чего разбился на территории Молдовы примерно в 25 километрах от границы с Румынией. Для мониторинга ситуации Румыния подняла в воздух два истребителя F-18 ВВС Испании, а из-за угрозы временно приостановила работу аэропорта в Яссах.

Беспилотник более часа находился в воздушном пространстве двух стран, а затем упал вблизи села Михайлени Веки в Молдове.