В частности, обломок боеприпаса российской ПВО упал прямо на дом в Приморске Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв. Больше о работе вражеской "пе-ве-о" на оккупированных территориях 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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"Блестящая" работа российской ПВО

В ночь с 4 на 5 июля россияне хвастались, что в районе Бердянска и Приморска сбили несколько украинских дронов. Мол, этим сбиванием они предотвратили большие жертвы в Краснодарском крае, хотя и это не было правдой.

После этого россияне начали постить фото из Приморска, где МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в результате "атаки беспилотника". То есть оказалось, что после стрельбы их ПВО по украинским БпЛА, боеприпасы ПВО упали на дом. Пострадавших не было, но дом сгорел,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

Кроме того, россияне имели еще один результат "невероятной" работы "пе-ве-о". В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края пострадала местная электроподстанция, из-за чего люди остались без света. Правда, этим оккупанты почему-то решили не хвастаться.

"В Бердянске вчера (5 июля – 24 Канал) также не было ни света, ни воды, неизвестно, появится ли оно сегодня. Оккупанты говорят, что они что-то ремонтируют, но причин не объясняют. А в Энергодаре – городе энергетики, где 2 электростанции, – действуют веерные отключения света. Россияне призывают людей экономить электроэнергию", – подчеркнул журналист.

Атака по России: кратко