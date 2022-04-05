Обломки упали на состав минеральных удобрений, – ОВА о последствиях обстрелов Тернопольщины

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Тернопольщине.

Об этом вечером 5 апреля сообщил Владимир Труш, глава Тернопольской областной военной администрации.

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По словам Труша, вражеская ракета была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры в области. Нашим защитникам удалось ее сбить, но обломки упали на склад с минеральными удобрениями. Поскольку сейчас идет посевная, многие резервуары там были пустыми.

Произошла утечка аммиака

Извне последствий попадания не было видно. Спасатели и правоохранители работали на месте всю ночь и до обеда 5 апреля.

Впрочем, предприятие все же понесло огромные потери. Из-за попадания осколков в резервуары произошла утечка минеральных удобрений в почву. Специалисты несколько раз производили необходимые замеры, существенного превышения содержания аммиака они не зафиксировали.

Однако на 17:00 заметили рост его количества в воде – говорится о Кременецком районе. Поэтому было собрано заседание оперативного штаба, туда пригласили представителя Кременецкой военной администрации, спасателей и Госпродпотребслужбы.

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