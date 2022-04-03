Обломком снаряда ранило электрика, чинившего сети: медики пытаются спасти ему ногу

Сергей Гайдай сообщил, что в Ивановке обломком российского снаряда ранено электрика "ЛЕО". Сейчас медики пытаются спасти ему ногу.

Известно, что ремонтные работы проводили из-за того, что враг обстрелял населенный пункт в ночь с 31 марта на 1 апреля.

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Сергей Гайдай отметил, что на фронте своей жизнью рискуют военные, защищая нас.

Сегодня 30-летний сотрудник ООО "ЛЕО" в Ивановке получил ранение ноги осколком российского снаряда. Военные врачи оказали ему первую помощь и отвезли в медицинское учреждение в Лисичанске,

– сообщил Гайдай.

Он отметил, что электрик получил сквозное ранение. Однако, согласно прогнозам медиков, своевременное вмешательство может помочь ему сохранить ногу.

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