Медики Днепра и Львова сделали все, чтобы обломки вражеской ракеты больше не угрожали ребенку. Историю реабилитации Миши, читайте дальше.

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Обломки останутся в голове навсегда, однако жизни больше не будут угрожать

В Первом медицинском объединении Львова рассказали историю реабилитации Михаила Баева из Бахмута. Мальчик пострадал в результате взрыва вражеской ракеты.

Обломок, попавший в голову ребенка, спровоцировал инфаркт мозга. За жизнь парня изо всех сил боролись врачи.

Михайлик на лечении во Львове / Фото Первого медицинского объединения Львова

Небольшая предыстория

Семья Баевых возилась по хозяйству, как начался ракетный обстрел. Один из вражеских снарядов попал прямо во двор семьи.

Отца 12-летнего парня смертельно ранило обломками. А Мишу сильно отбросило ударной волной.

У ребенка были десятки обломков на лице и шее, повреждена сонная артерия и инфаркт головного мозга, рассказывают медики. Состояние парня было критическим, поэтому его эвакуировали в Днепр, а затем во Львов.

Лечение и реабилитация во Львове

Мальчика положили в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова. На тот момент, состояние Миши было все еще тяжелым: он не мог самостоятельно ходить, говорить и глотать.

Медики приступили к медикаментозному лечению, с парнем регулярно работали специалисты по реабилитации – физический терапевт и логопед. В то же время продолжалось заживление оскольчатых ранений и ожогов.

К этому присоединились хирурги, которых возглавил Александр Калинчук, а также комбустиологи Леся Стрелко и Галина Саян. Они сделали мальчику несколько операций, чтобы скрыть дефекты ран.

Наконец, после гигантского объема работы, Михаил с бабушкой и младшим братом, также получившим ожоги, переезжают в Днепр. Теперь семья будет жить там.

Семья Баевых будет жить теперь в Днепре Семья Баевых будет жить теперь в Днепре / Фото Первого медицинского объединения Львова

Благодаря слаженной командной работе наших профессионалов, ребенок возвращается к полноценной жизни. И хотя в его голове навсегда останутся два обломка, врачи уверены: навредить ребенку те не смогут,

– подытожили в медицинском объединении.

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