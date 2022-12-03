Медики Днепра и Львова сделали все, чтобы обломки вражеской ракеты больше не угрожали ребенку. Историю реабилитации Миши, читайте дальше.
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Обломки останутся в голове навсегда, однако жизни больше не будут угрожать
В Первом медицинском объединении Львова рассказали историю реабилитации Михаила Баева из Бахмута. Мальчик пострадал в результате взрыва вражеской ракеты.
Обломок, попавший в голову ребенка, спровоцировал инфаркт мозга. За жизнь парня изо всех сил боролись врачи.
Михайлик на лечении во Львове / Фото Первого медицинского объединения Львова
Небольшая предыстория
Семья Баевых возилась по хозяйству, как начался ракетный обстрел. Один из вражеских снарядов попал прямо во двор семьи.
Отца 12-летнего парня смертельно ранило обломками. А Мишу сильно отбросило ударной волной.
У ребенка были десятки обломков на лице и шее, повреждена сонная артерия и инфаркт головного мозга, рассказывают медики. Состояние парня было критическим, поэтому его эвакуировали в Днепр, а затем во Львов.
Лечение и реабилитация во Львове
Мальчика положили в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова. На тот момент, состояние Миши было все еще тяжелым: он не мог самостоятельно ходить, говорить и глотать.
Медики приступили к медикаментозному лечению, с парнем регулярно работали специалисты по реабилитации – физический терапевт и логопед. В то же время продолжалось заживление оскольчатых ранений и ожогов.
К этому присоединились хирурги, которых возглавил Александр Калинчук, а также комбустиологи Леся Стрелко и Галина Саян. Они сделали мальчику несколько операций, чтобы скрыть дефекты ран.
Наконец, после гигантского объема работы, Михаил с бабушкой и младшим братом, также получившим ожоги, переезжают в Днепр. Теперь семья будет жить там.
Семья Баевых будет жить теперь в Днепре Семья Баевых будет жить теперь в Днепре / Фото Первого медицинского объединения Львова
Благодаря слаженной командной работе наших профессионалов, ребенок возвращается к полноценной жизни. И хотя в его голове навсегда останутся два обломка, врачи уверены: навредить ребенку те не смогут,
– подытожили в медицинском объединении.
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Как оккупантам удалось прорвать фронт под Бахмутом
- Оккупанти сменили свою тактику под Бахмутом и захватили там ряд деревень. 30 ноября российским войскам удалось выбить украинские подразделения с некоторых позиций возле сел Курдюмовка и Озаряновка.
- Как сообщает Юрий Бутусов, сейчас враги наступают по обновленному плану. Они применяют круглосуточную аэроразведку, а также создают штурмовые группы пехоты для ночного боя.
- Кроме того, захватчики образуют так называемые "группы закрепления". Они должны заходить на захваченную территорию и закрепляться там, если атаки штурмовой группы пройдут успешно.
- Ключевым элементом русских действий являются дроны, посредством которых осуществляется управление наступлением. Все атаки осуществляются с огневым сопровождением.