Медики Дніпра та Львова зробили все, аби уламки ворожої ракети більше не загрожували дитині. Історію реабілітації Михайлика, читайте далі.

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Уламки залишаться в голові назавжди, однак життю більше не загрожуватимуть

У Першому медичному об'єднанню Львова розповіли історію реабілітації Михайла Баєва з Бахмута. Хлопчик постраждав унаслідок вибуху ворожої ракети.

Уламок, який потрапив у голову дитини, спровокував інфаркт мозку. За життя хлопця з усіх сил боролися лікарі.

Михайлик на лікування у Львові / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Невеличка передісторія

Сім'я Баєвих поралася по господарству, як почався ракетний обстріл. Один з ворожих снарядів потрапив прямо у двір родини.

Батька 12-річного хлопця смертельно поранило уламками. Натомість Михайлика сильно відкинуло ударною хвилею.

У дитини були десятки уламків на обличчі та шиї, пошкоджена сонна артерія та інфаркт головного мозку, розповідають медики. Стан хлопця був критичним, тому його евакуювали до Дніпра, а згодом до Львова.

Лікування та реабілітація у Львові

Хлопчика поклали в у Національний реабілітаційний центр "Незламні" Першого медоб’єднання Львова. На той момент, стан Михайлика був все ще тяжким: він не міг самостійно ходити, говорити та ковтати.

Медики приступили до медикаментозного лікування, з хлопцем регулярно працювали фахівці з реабілітації – фізичний терапевт та логопед. Водночас тривало загоєння осколкових поранень та опіків.

До цього долучилися хірурги, яких очолив Олександр Калінчук, а також комбустіологи Леся Стрілка і Галина Саян. Вони зробили хлопчику декілька операцій, аби приховати дефекти від ран.

Нарешті, після гігантського обсягу роботи, Михайло з бабусею та молодшим братом, який також отримав опіки, переїжджають до Дніпра. Тепер сім'я житиме там.

Сімʼя Баєвих житиме тепер у Дніпрі / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Завдяки злагодженій командній роботі наших професіоналів дитина повертається до повноцінного життя. І хоч у його голові назавжди лишаться два уламки, лікарі певні: нашкодити дитині ті не зможуть,

– підсумували у медичному обʼєднанні.

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