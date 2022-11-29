Через нездатність протистояти українським воїнам Путін поводиться огидно. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі.

Важливо 16 тисяч російських ракетних ударів по Україні: Резніков шокував відсотком цивільних цілей

Російська армія не здатна протистояти ЗСУ

Кірбі підкреслив, що більшість цілей, які атакує російська армія, саме цивільні. Тож Путін намагається деморалізувати український народ.

Те, що він (Путін – 24 канал) робить в останні кілька тижнів, просто абсолютно огидно. Не те щоб він не чинив мерзенно раніше, але... ці цілі переважно цивільні. І він хоче саме спробувати поставити український народ на коліна, тому що він не може поставити на коліна українські Збройні Сили,

– наголосив представник Білого дому.

Водночас Кірбі висловив впевненість, що російський диктатор не зможе досягти своєї мети. Представник Білого Дому також зазначив, що США продовжить забезпечувати українських воїнів необхідними "інструментами, зброєю, можливостями та підготовкою", аби ЗСУ досягли ще більших успіхів на полі бою.

До теми Путін використовує зиму як зброю, але успіху цим не досягне, – Столтенберг

97% російських цілей – цивільні

28 листопада міністр оборони оприлюднив статистику щодо російських атак по Україні. Олексій Резніков повідомив, що від початку повномасштабної війни окупанти завдали вже понад 16 000 ударів.

97% ворожих цілей – цивільні. Зокрема:

загарбники завдали понад 12 300 ударів по приміських районах та будинках,

1900 – по багатоповерхівках,

понад 400 разів обстрілювали транспортну та енергетичну інфраструктуру,

500 ударів – по військових об'єктах.



Статистика російських ударів по Україні / Інфографіка Міністерства оборони України

Варто побачити – Російські терористи обстріляли Харківщину: дивіться відео