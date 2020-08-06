Вспышка произошла в исполнительном аппарате областного совета Ивано-Франковска. Сейчас COVID-19 подтвердили у 6 работников, но совет работает в штатном режиме.

Причина вспышки – регулярные контакты работников с большим количеством людей, сообщил председатель облсовета Александр Сыч на странице в фейсбук.

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"Несмотря на все системно приняты меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с оформителями документов, работа с постоянными посетителями и т.д.", – отметил Александр Сыч.

По его словам, облсовет продолжает работать в штатном режиме. Однако просят ограничить деловые контакты с работниками.

По информации местных СМИ, заболели 6 сотрудников совета.

Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске

За последние сутки в области зафиксировали 127 новых случаев коронавирусной инфекции, что является антирекордом. В общем болеют 5295 человек. Выздоровели почти 2000 человек, а умерли около 150 больных.

Ивано-Франковск находится в оранжевой зоне. Инфицированных принимают только 2 медицинских учреждения. По словам мэра Руслана Марцинкива, ситуация в городе напряженная. В частности жители протестуют против закрытия спортивных клубов. Протест поддержал и Руслан Марцинцив.