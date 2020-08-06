Спалах стався у виконавчому апараті обласної ради Івано-Франківська. Наразі COVID-19 підтвердили у 6 працівників, але рада працює у штатному режимі.

Причина спалаху – регулярні контакти працівників із великою кількістю людей, повідомив голова облради Олександр Сич на сторінці у фейсбук.

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"Попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає проведення засідань комісій обласної ради та інших робочих органів, сесійні засідання, спілкування із виконавцями документів, робота із постійними відвідувачами тощо", – зазначив Олександр Сич.

За його словами, облрада продовжує працювати в штатному режимі. Однак просять обмежити ділові контакти із працівниками.

За інформацією місцевих ЗМІ, захворіли 6 співробітників ради.

Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську

За останню добу в області зафіксували 127 нових випадків коронавірусної інфекції, що є антирекордом. Загалом хворіють 5295 людей. Одужали майже 2 тисячі осіб, а померли близько 150 хворих.

Івано-Франківськ перебуває у помаранчевій зоні. Інфікованих приймають лише 2 медичних заклади. За словами мера Руслана Марцінківа, ситуація у місті напружена. Зокрема жителі протестують проти закриття спортивних клубів. Протест підтримав і Руслан Марцінців.