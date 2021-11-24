В Офисе генпрокурора сообщили, что в неуплате налогов обвиняют руководство предприятия.

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От уплаты налогов уклонялись в 2015 году

Фирма является ритейлером на рынке нефтепродуктов. От уплаты акцизного налога предприятие уклонялось в январе – декабре 2015 года. Торговлю нефтепродуктами тогда осуществляли по платежным картам, а также по талонам в сети АЗС.

Подозрение вручили депутату райсовета

Письменное уведомление о подозрении вручили директору предприятия, который является одновременно депутатом одного из районных советов Житомирской области. Также подозреваемый по делу – бывший финансовый директор.

Обоим фигурантам инкриминируют уклонение от уплаты налогов, если оно привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах.

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Верховная Рада повысила ответственность за неуплату налогов: