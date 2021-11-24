В Офісі генпрокурора повідомили, що у несплаті податків звинувачують керівництво підприємства.

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Від сплати податків ухилялись у 2015 році

Фірма є ритейлером на ринку нафтопродуктів. Від сплати акцизного податку підприємство ухилялось у січні – грудні 2015 року. Торгівлю нафтопродуктами тоді здійснювали за платіжними картками, а також за талонами у мережі АЗС.

Підозру вручили депутату райради

Письмове повідомлення про підозру вручили директору товариства, який є водночас депутатом однієї з районних рад Житомирщини. Також підозрюваний у справі – колишній фінансовий директор.

Обом фігурантам інкримінують ухилення від сплати податків, якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

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Верховна Рада підвищила відповідальність за несплату податків: