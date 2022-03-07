Заметьте У оккупантов есть большие проблемы с топливом: его охраняют по 3 машины
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Продолжается 12-й день героического противостояния украинских защитников против российских оккупантов. Многие враги уже попали в плен. Большинство из них заявили, что ничего не знали о том, что их отправили на войну с Украиной.
Источник:"НВ"
Заметьте У оккупантов есть большие проблемы с топливом: его охраняют по 3 машины
Дополняем новость...
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