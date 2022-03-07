Загарбники за неповних 2 тижні зазнали нищівних втрат. Понад 11 тисяч російських військових загинули, а ще орієнтовно 35 тисяч – отримали поранення і більше не можуть воювати.

Зауважте В окупантів є великі проблеми з паливом: його охороняють по 3 машини

Російські солдати буцімто не знали, що їдуть на війну

Радник голови МВС Антон Геращенко розповів, що найчастіше у полон потрапляють російські солдати, яких обдурили їхні командири. Вони нічого не сказали своїм бійцям про те, що ті воюватимуть з Україною.

Російські солдати були абсолютно демотивовані, їх обдурили, підняли вночі 24 числа по тривозі й сказали, що йдуть навчання. І далі головні машини пройшли через кордон,

– зазначив Геращенко.

Найчастіше окупанти їхали в БТР та машинах, навіть не розуміючи, що вже вдерлися на територію незалежної країни.

"Вранці уже по них почали стріляти, вбивати й так далі. Багато хто просто розбігався лісами та полями. Потім їх затримували, і вони ставали полоненими. Точний облік полонених зараз налагоджується, але можу сказати, що їх далеко за 1 тисячу", – додав радник голови МВС.

За його словами, кількість полонених наближається до 2 тисяч. До них ставляться добре, розуміючи, що солдати – люди підневільні. Далі ворожих військових використовуватимуть, щоб обміняти на наших захисників, які потрапили в полон до росіян.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!