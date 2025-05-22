Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Однако, впоследствии в ГУР опровергли ложь об украинских списках пленных – их уже передали россиянам.

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За один день провести масштабный обмен трудно

О том, что процесс обмена "1000 на 1000" разделят на несколько дней, заявил депутат Государственной думы России Шамсаил Саралиев. Он является представителем парламентской координационной группы по вопросам так называемой "сво".

По его словам, за один день провести такой масштабный обмен трудно.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, к слову, также отмечал, что работа "требует какого-то времени", потому что речь идет о конкретных именах. При этом он заявил, что она продолжается "достаточно оперативно".

Напомним, Украина отметила, что сначала должен пройти обмен пленными. Уже после этого будут идти разговоры об определении места для следующей встречи с представителями России.