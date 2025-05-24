Самому младшему – 25, самому старшему – 61: детали от омбудсмена о втором этапе масштабного обмена

Состоялась вторая часть обмена пленными в формате "1000 на 1000". Домой вернулись 307 украинцев. Самому молодому освобожденному – 25 лет, самому старшему – 61 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Что известно о сегодняшнем обмене

Украина в рамках второго этапа масштабного обмена забрала часть своих военнопленных по результатам договоренностей в Турции.

Сегодня дома 307 украинцев. Самому молодому освобожденному – 25 лет, самому старшему – 61 год. Есть ряд Защитников, имеющих болезни и ранения,

– говорится в сообщении.

По его словам, на месте проведения обмена продолжают находиться работники Офиса Омбудсмена с целью мониторинга соблюдения прав человека в соответствии с нормами Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую из российской неволи! Поздравляю сегодня всех, кто впервые за долгое время увидел родную землю, услышал голос близких. Украинские Защитники! Вас ждали", – добавляет Дмитрий Лубинец.

К слову, среди освобожденных из плена 24 мая – военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.