Хотя контролируемая Силами обороны часть Курщины для Путина является неприятным моментом, но ее обмен на захваченные украинские территории для него неприемлем. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом объяснил, как к этому отнесутся обычные россияне.

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Почему россиянам безразлично на ВСУ на своей территории

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговоров будет предлагать Москве обмен Курской области на оккупированные украинские территории. В то же время в Кремле заявили, что эту тему "никогда не будут обсуждать" с Украиной.

Буду откровенен – я понятия не имею, как можно представить, что Украина обменивается территориями с Россией – 420 квадратных километров Курской области на 420 километров территории Украины. Как это мерить? Кто-то говорит, что для Путина это (контроль ВСУ над Курщиной – 24 Канал) пощечина, и он точно так это не оставит. Но есть и другой вопрос – а кто может что-то предъявить Путину и сказать, что что-то не так?,

– заметил Иван Ступак.

Даже жители Курской области не слишком активно высказывают свои претензии к Владимиру Путину. Мало кто обвиняет Кремль в том, что война уже перешла и на российскую территорию.

"В Москве и Питере всем безразлично на то, что происходит на Курщине. Более того, Курск, Брянск и Белгородщина регулярно страдают от ""внештатных сходов боеприпасов", когда большие авиабомбы отваливаются от самолетов, которые летят бомбить Украину. Но никто в этом не обвиняет Путина", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Особых последствий войны в городах, приближенных к Москве, россияне не чувствуют. Средний класс в России не слишком бедствует, пропагандисты из всех возможных дыр рассказывают о том, что "сво", мол, идет по плану. Поэтому совсем не удивительно, что Кремль отказывается обменивать Курщину. В конце концов, и народ их в этом поддерживает.