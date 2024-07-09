Если раньше снаряд сбрасывался на расстоянии 40 километров от точки, куда нужно попасть, то сейчас – более 80 километров. Но даже несмотря на это, как объяснил 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, в модулях планирования и коррекции присутствует несовершенство.

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Как российские пилоты себя спасают

По словам Ступака, большая часть "внештатных схождений боеприпасов" происходит из-за действия украинской противовоздушной обороны, это также подтвердило военное командование.

Они объяснили это следующим образом: когда российский пилот подлетает на позицию, куда надо сбрасывать КАБ, он попадает в зону действия нашей ПВО, а именно системы Patriot, а они это чувствуют, потому что очень мощное излучение.

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Авиабомба весит от 250 килограммов до 3 тонн. Вражеский самолет превращается в большой грузовик, который не может маневрировать. Первое, что делает летчик – сбрасывает "товар" и быстро снижается, чтобы избежать попадания украинской противовоздушной обороны. Затем уже возвращаются обратно.

Что интересно, что российское военное командование не всегда знает о таких "внештатных сходах". Ведь российские пилоты говорят: "Да, все сбросили, все окей". А там уже никто не сможет проверить, был ли случайный "сход боеприпаса", или пилот сбросил, потому что попал в зону действия ПВО,

– подчеркнул Иван Ступак.