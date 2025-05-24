Первые мгновения встречи освобожденных с родными показали Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает 24 Канал. Дмитрий Гавриленко, который был в плену 17 месяцев, наконец увидел маленького сына.

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Второй этап масштабного обмена

Среди освобожденных из плена 24 мая – военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

Освобожденный из плена Дмитрий встретился с сыном Тимуром: смотрите видео

Это счастье. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть из плена всех,

– отметил Ермак.

Обратите внимание! 24 Канал в режиме реального времени сообщает все известия об освобожденных украинцах – их родные села, города и области, если известно, то и имена и фамилии.

Первая встреча с родными после плена: смотрите видео

Напомним, ранее украинский омбудсмен показал первый телефонный звонок матери освобожденного Дмитрия. "Когда ноги касаются родной земли, а в трубке – голос мамы. Это не просто мгновение – это целая вечность", – написал Лубинец.