Из плена вернулись 307 украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Военный впервые звонит матери после освобождения из плена

На втором этапе обмена 1000 на 1000 Украина смогла вернуть домой 307 украинцев.

Среди них Дмитрий, который был в плену оккупантов более года. Он впервые звонит маме после освобождения. Дома его также ждет маленький сын.

Освобожденный из плена Дмитрий впервые звонит маме: смотрите видео

Когда ноги касаются родной земли, а в трубке – голос мамы. Это не просто мгновение – это целая вечность, вложенная в слова: "Мама, я жив",

– комментирует видео Дмитрий Лубинец.

Обратите внимание! 24 Канал в режиме реального времени сообщает все известия об освобожденных украинцах – их родные области, если известно, то и имена и фамилии.

Напомним, в рамках сегодняшнего обмена из плена также вернулись 27 защитников Мариуполя.