З полону повернулися 307 українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Військовий вперше дзвонить матері після звільнення з полону

На другому етапі обміну 1000 на 1000 Україна змогла повернути додому 307 українців.

Серед них Дмитро, що був у полоні окупантів понад рік. Він вперше телефонує мамі після звільнення. Вдома його також чекає маленький син.

Звільнений з полону Дмитро вперше телефонує мамі: дивіться відео

Коли ноги торкаються рідної землі, а в слухавці – голос мами. Це не просто мить – це ціла вічність, вкладена в слова: "Мама, я живий",

– коментує відео Дмитро Лубінець.

Зверніть увагу! 24 Канал у режимі реального часу повідомляє усі звістки про звільнених українців – їх рідні села, міста та області, якщо відомо, то й імена та прізвища.

Нагадаємо, в рамках сьогоднішнього обміну з полону також повернулися 27 оборонців Маріуполя.